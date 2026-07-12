Соболев: «Чемпионом стал, пора становиться лучшим бомбардиром»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал свой жест после гола в ворота узбекского «Нефтчи» в матче летней WINLINE Суперсерии, а также заявил о желании стать лучшим бомбардиром предстоящего чемпионата России.
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