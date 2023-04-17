Закон, порядок, государство

756 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Бобров
    почетных доноров лишили все привилегий, а теперь опять кричат о донорстве. Почетный донор РФ.В День донора бол...
  • Алексей
    Так че за монета??? Номинал то какой??Необычную разменн...
  • Александр Павлов
    Идиоты. Крыс не видели. Это наверняка домашняя Лариска, вместо сигнализации работает."Сердце чуть не о...

Военнослужащие ВВО и добровольцы на Сахалине учатся с помощью тренажеров поражать воздушные цели из ПЗРК «Игла»

Военнослужащие ВВО и добровольцы на Сахалине учатся с помощью тренажеров поражать воздушные цели из ПЗРК «Игла»

На полигоне «Троицкий» офицеры армейского корпуса ВВО отрабатывают с военнослужащими и добровольцами поиск, определение характера целей, их захват и уничтожение.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх