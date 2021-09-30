Минтруд изучит предложение о ежегодной выплате 20 тыс. руб. к школе

Замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина заявила о намерении ведомства изучить инициативу Счетной палаты относительно введения ежегодной единовременной выплаты к школе в размере 20 тысяч рублей за счет средств материнского капитала.
Замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина заявила о намерении ведомства изучить инициативу Счетной палаты относительно введения ежегодной единовременной выплаты к школе в размере 20 тысяч рублей за счет средств материнского капитала.
Свежие комментарии