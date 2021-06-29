А может бы абьюз прекратился, если бы женщины просто отказались его терпеть?

Психолог-и-ЯПолитикаА может бы абьюз прекратился, если бы женщины просто отказались его терпеть? «Это было круто!» — мой муж улыбался мне, сидя за столом напротив, когда я повесила трубку после разговора с бывшим.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьДенис ЛЧто такое абьюз и с чем его едят? Это на каком языке? )))KrisВопрос встречный... Чего мужчины то терпят, мучаются... Не доверяют, боятся или просто тупое упрямство? Наверное натуры такие терпеливые?!Михаил_Задолбали этими иностранными словечками. Домашнее насилие, а не абьюз. Просто и понятно.Комментировать
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