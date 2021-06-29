Психолог-и-Я

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А может бы абьюз прекратился, если бы женщины просто отказались его терпеть?

А может бы абьюз прекратился, если бы женщины просто отказались его терпеть?

«Это было круто!» — мой муж улыбался мне, сидя за столом напротив, когда я повесила трубку после разговора с бывшим.

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Денис Л
Что такое абьюз и с чем его едят? Это на каком языке? )))
Kris
Вопрос встречный... Чего мужчины то терпят, мучаются... Не доверяют, боятся или просто тупое упрямство? Наверное натуры такие терпеливые?!
Михаил_
Задолбали этими иностранными словечками. Домашнее насилие, а не абьюз. Просто и понятно.

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