В Лос-Анджелесе прошла 96-ая церемония вручения премий «Оскар»

Лауреатом премии «Оскар» за лучший фильм стал «Оппенгеймер», получивший семь статуэток. За работу над картиной Кристофер Нолан получил награду как лучший режиссер, Киллиан Мерфи —лучший актер, Роберт Дауни-младший — как лучший актер второго плана.