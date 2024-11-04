В РФ предложили запретить детям до 14 лет доступ к социальным сетям

В России предложили запретить детям до 14 лет доступ к социальным сетям. Соответствующее письмо направил президент ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» Рахман Янсуков в адрес премьер-министра Михаила Мишустина, спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Госдумы Вячеслава Володина.