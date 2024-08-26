Комментарий Александры Полуэктовой (без редактирования). Про Дурова отписались уже чуть более чем все.
Мнение об аресте Павла Дурова, отличное от общего причитания
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Сергей Лобачев
Почему в Казахстане запрещено двойное гражданство? Да чтобы таких Дуровых поменьше было. В е чётко - или свой или чужой
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1 час.
лина любимцева
Дуров, кстати, гражданин Франции. А Франция со своим гражданином имеет право делать все, что посчитает нужным и законным,никого не спрашивая и ни перед кем не отчитываясь.... С какой стати такая реакция со стороны России на арест Дурова во Франции, я не понимаю. Еще совсем недавно, надысь, в России на Тelegram бочку катили все, кому только не лень... А тут прямо такие рыдания... В чем дело, что такое произошло? Кто умный и знает?
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49 мин.
лл
лина любимцева
И почему министра увели из-под расследования, и укрыли от ответственности? Да так явно и бесстыже...
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47 мин.
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