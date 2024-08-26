Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • Игорь Рябин
    Дохрена вас таких"народных"развелось! Накидали друг другу названий... Кукушка хвалит петуха, за то, что хватит он кук...«Лицо не треснет?...
  • Люка
    только это потребовать?)))«Лицо не треснет?...
  • Люка
    а что за возмущение? она правду сказала- как жить то на 7000?! она не сказала отдавайте мне ваши пенсии, а сказала чт...«Лицо не треснет?...

Мнение об аресте Павла Дурова, отличное от общего причитания

Мнение об аресте Павла Дурова, отличное от общего причитания

Комментарий Александры Полуэктовой (без редактирования). Про Дурова отписались уже чуть более чем все.

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Комментарии
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Сергей Лобачев
Почему в Казахстане запрещено двойное гражданство?  Да чтобы таких  Дуровых поменьше было. В е чётко - или свой или чужой
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1 час.
лина любимцева
Дуров, кстати, гражданин Франции. А Франция со своим гражданином имеет право делать все, что посчитает нужным и законным,никого не спрашивая и ни перед кем не отчитываясь.... С какой стати такая реакция со стороны России на арест Дурова во Франции, я не понимаю. Еще совсем недавно, надысь, в России на  Тelegram бочку катили все, кому только не лень... А тут прямо такие рыдания... В чем дело, что такое произошло? Кто умный и знает?
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49 мин.
лл
лина любимцева
И почему министра увели из-под расследования, и укрыли от ответственности?  Да так явно и бесстыже...
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47 мин.

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