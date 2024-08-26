Мнение об аресте Павла Дурова, отличное от общего причитания

лина любимцева

Дуров, кстати, гражданин Франции. А Франция со своим гражданином имеет право делать все, что посчитает нужным и законным,никого не спрашивая и ни перед кем не отчитываясь.... С какой стати такая реакция со стороны России на арест Дурова во Франции, я не понимаю. Еще совсем недавно, надысь, в России на Тelegram бочку катили все, кому только не лень... А тут прямо такие рыдания... В чем дело, что такое произошло? Кто умный и знает?