Avia.pro - СМИ В Хабаровске разгорелся скандал, связанный с жестоким обращением в детском саду.
Воспитатель садика бросила 7-летнего мальчика и положила на него ноги как королева при всех, что с ней будет после такого?
Комментарии
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Александр Батт
Нужно дооборудовать группы и территории дошкольных учреждений видеокамерами с постоянным выходом в Интернет, для административного и родительского контроля. Разработать для воспитателей методику КОНКРЕТНОГО, в том числе и физического, воздействия на агрессивных, непослушных, капризных и гиперактивных детей.
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2 час.
Олег Орлов
Это верно... А дети так ведут потому что знают, что им за это ничего не будет ни в саду ни дома... Отец ремнем не отлупит, а воспитатель будет долго упрашивать, в то время как другие дети часами будут стоять одетые и ждать, когда же можно пойти наконец гулять... Часа три подождут , а там и те же родители подойдут и скажут , почему наши дети так долго стояли и ждали...У нас же все свободные, хочу иду, хочу нет, хочу одеваюсь, хочу нет... А остальные подождут...
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2 час.
alik3456 Джексон
Гормоны не в ту степь понесло...
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1 час.
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