Воспитатель садика бросила 7-летнего мальчика и положила на него ноги как королева при всех, что с ней будет после такого?

Олег Орлов

Это верно... А дети так ведут потому что знают, что им за это ничего не будет ни в саду ни дома... Отец ремнем не отлупит, а воспитатель будет долго упрашивать, в то время как другие дети часами будут стоять одетые и ждать, когда же можно пойти наконец гулять... Часа три подождут , а там и те же родители подойдут и скажут , почему наши дети так долго стояли и ждали...У нас же все свободные, хочу иду, хочу нет, хочу одеваюсь, хочу нет... А остальные подождут...