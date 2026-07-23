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Кухня и дом

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Мой опыт замены газовой плиты: как не разориться на новых правилах и сохранить безопасность

Мой опыт замены газовой плиты: как не разориться на новых правилах и сохранить безопасность

Когда на кухне в очередной раз что-то пошло не так — конфорка зашипела и погасла, оставив после себя едва уловимый запах газа, — я поняла, что время беззаботной эксплуатации старой верной помощницы подошло к концу.

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