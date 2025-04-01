Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Херсонской области

Расчеты 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30 18-ой общевойсковой армии группировки войск «Днепр» при выполнении огневых задач пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) у правого побережья Днепра в Херсонской области.
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