США провели операцию по дискредитации вакцины от COVID из Китая

Военные США доказывали филиппинцам, что виноват Китай.фото: unsplash.com/Муфид Меджнун--> Военные США весной 2020 года провели секретную операцию, целью которой была дискредитация китайской вакцины от коронавируса Sinovac, сообщает Reuters.
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