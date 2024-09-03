Она не должна была умереть: бывший телохранитель рассказал, что могло спасти жизнь принцессы Дианы

По версии телохранителя, вина отчасти лежит на бойфренде принцессы. Принцесса Диана с принцами Гарри и Уильямом LEGION-MEDIAНа днях фанаты покойной принцессы Дианы, мамы принцев Гарри и Уильяма, в очередной раз вспоминали ее – по случаю очередной печальной годовщины – 27-летия со дня ее гибели.