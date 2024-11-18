Предсказания, которые навсегда перевернут нашу жизнь

Записи из «Вечной книги» францисканского монаха Фредерико Мартелли, более известного как Раньо Неро, недавно адаптировали на современный язык, однако они уже успели напугать человечество своей правдивостью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии