Слуцкий: Госдума намерена направить во все страны обращение о попытке покушения на Путина

Если информация подтвердится, то виновные понесут «неотвратимую ответственность» Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что Госдума постарается направить в большинство стран обращение о расследовании информации об обсуждении бывшим президентом Соединенных Штатов Джо Байденом и бывшим государственным секретарем Энтони Блинкеном организации покушения на президента РФ Владимира Путина.