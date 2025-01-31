Слуцкий: Госдума намерена направить во все страны обращение о попытке покушения на Путина

Если информация подтвердится, то виновные понесут «неотвратимую ответственность» Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что Госдума постарается направить в большинство стран обращение о расследовании информации об обсуждении бывшим президентом Соединенных Штатов Джо Байденом и бывшим государственным секретарем Энтони Блинкеном организации покушения на президента РФ Владимира Путина.
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