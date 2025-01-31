НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

163 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Белугина
    Решения возникают внезапно: раз пленных Холокоста освободил Украинский фронт, значит, героями были украинцы, а наши и...В Комитете по кул...
  • Иван Иваныч
    У этой Мирославы Немцовой вообще есть ли хоть маленькое представление о ужасах блокады Ленинграда? Скорее всего она н...В Кремле оценили ...
  • Svetlana Kuzmina
    У Норвегии есть доказательства к задержанию российского судна? Если доказательств нет (а их НЕТ), пусть платят неусто...Норвегия задержал...

Слуцкий: Госдума намерена направить во все страны обращение о попытке покушения на Путина

Слуцкий: Госдума намерена направить во все страны обращение о попытке покушения на Путина

Если информация подтвердится, то виновные понесут «неотвратимую ответственность» Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что Госдума постарается направить в большинство стран обращение о расследовании информации об обсуждении бывшим президентом Соединенных Штатов Джо Байденом и бывшим государственным секретарем Энтони Блинкеном организации покушения на президента РФ Владимира Путина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх