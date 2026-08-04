Полицией Сахалина изобличены пятеро браконьеров, промышлявших выловом морских гребешков и крабов

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области в ходе проведения федерального оперативно-профилактического мероприятия «Экология» пресекли противоправную деятельность пятерых участников организованной группы в возрасте от 36 до 46 лет, занимавшихся незаконной добычей водных биоресурсов.