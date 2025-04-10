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Царьград

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Самолет "Авроры" перенаправлен в Хабаровск из-за тумана на Сахалине

Самолет "Авроры" перенаправлен в Хабаровск из-за тумана на Сахалине

Самолет "Авроры", выполнявший рейс из Красноярска на Сахалин, был вынужден направиться в Хабаровск из-за тумана в Южно-Сахалинске.

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