Пилот Олег Смирнов назвал Ан-2 до сих пор актуальным самолетом

Заслуженный пилот СССР Олег Смирнов рассказал о значимости биплана Ан-2, разработанного Олегом Антоновым, который продолжает эффективно выполнять множество задач: доставку почты, тушение пожаров и спасательные операции в СССР и сегодня.
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