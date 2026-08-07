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Царьград

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Пилот Олег Смирнов назвал Ан-2 до сих пор актуальным самолетом

Пилот Олег Смирнов назвал Ан-2 до сих пор актуальным самолетом

Заслуженный пилот СССР Олег Смирнов рассказал о значимости биплана Ан-2, разработанного Олегом Антоновым, который продолжает эффективно выполнять множество задач: доставку почты, тушение пожаров и спасательные операции в СССР и сегодня.

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