Глава ведомства поручил доложить о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении жителей Ярославской области

В социальных медиа сообщается, что в городе Переславле-Залесском Ярославской области женщина, страдающая психическим расстройством, устраивает беспорядки в подъезде, регулярно провоцирует конфликты и драки с соседями, высказывая в их адрес угрозы жизни и здоровью.