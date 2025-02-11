Нехорошая риторика из Японии! Токио требует вернуть Курилы: наш ответ - однозначен

Это заявление о территориальной принадлежности было сделано впервые за семь лет. Исиба подчеркнул, что правительство продолжит усилия для решения вопроса о статусе северных островов и заключения мирного договора с Россией.
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