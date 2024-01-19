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Боррель уличил Израиль в финансировании движения ХАМАС для ослабления Палестины

Боррель уличил Израиль в финансировании движения ХАМАС для ослабления Палестины

Израиль когда-то финансировал палестинское радикальное движение ХАМАС с целью ослабить Палестину. Об этом 19 января заявил верховный представитель Европейского союза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

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