💸 Средняя зарплата в Крыму превышает 51 тысячу рублей Об этом в эфире «Радио Крым» рассказала руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по РК и Севастополю Ольга Балдина.
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💸 Средняя зарплата в Крыму превышает 51 тысячу рублей Об этом в эфире «Радио Крым» рассказала руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по РК и Севастополю Ольга Балдина.