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Царьград

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"Мывместе" принял 4,8 тыс. тонн помощи для Донбасса и Новороссии за 3 года

"Мывместе" принял 4,8 тыс. тонн помощи для Донбасса и Новороссии за 3 года

Федеральный гуманитарный штаб "Мывместе" обработал более 4,8 тыс. тонн помощи для эвакуированных из Донбасса и Новороссии за три года.

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