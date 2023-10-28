Макгрегор: в случае нападения США на Иран Россия не станет сидеть сложа руки и наблюдать, как уничтожают эту страну

Если США всё-так нападут на Иран, чего давно желают некоторые американские политики, то Россия не станет сидеть сложа руки и наблюдать за тем, как уничтожают эту страну, заявил в интервью Judging Freedom полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
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