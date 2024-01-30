Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Экс-депутат Рады Килинкаров назвал «пробой пера» слух об отставке Залужного

Экс-депутат Рады Килинкаров назвал «пробой пера» слух об отставке Залужного

Бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров прокомментировал «Звезде» слух об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и рассказал, чем может обернуться отстранение украинского главкома от должности.

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