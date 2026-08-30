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Туристов из РФ избили в Абхазии после спора о цене экскурсии

Туристов из РФ избили в Абхазии после спора о цене экскурсии

Осторожно, новости@ostorozhno_novosti В Абхазии водители экскурсионных джипов избили туристов из России.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Натали Егорова
Натали Егорова

Еду в Абхазию:хозяева отеля москвичи, все отлично,терпеть не могу эти экскурсии на джипах так называемых, в кафе вкусно готовят и относительно недорого. Природа там великолепная.Лично меня никто не обижал, если мне что_то не понравится, просто больше не поеду..Пока все Ок.

Профиль пользователя наталья никифорова
наталья никифорова

Русские сами виноваты. над ними открыто издеваются, а они прутся кто в Грузию, где им ссат в напитки и плюют в еду, то в Абхазию, где постоянно оскорбляют, то в Армению или в Азербайджан где вообще уже с цепи сорвались. На днях опять наши поздравляли абхазов с Днем независимости и ни слова, ни пол слова по поводу их хамства. Воистину сказано не делай добра, не получишь зла. Уж эти ублюдки вообще  совести не имеют, а почему, да потому что давно под Турцией как проститутки лежат. Армяшки, которых наши в Карабахе ценой собственной жизни спасали и Карабах предали  и с Азербайджанцами, которые их убивали спелись. Все продажные уроды, а мы придурки, всех спасающие и за это потом огребающие.

Профиль пользователя Николай Галыгин
Николай Галыгин

НЕхрен там делать русским. Я был там в далеком 1979 г. студентом в  Зугдиди на стыке Абхазии и Грузии попробовали отобедать в одной столовой,ждали полчаса подошла посмотрела на нас официантка и пропала,просидели еще пол  часа и ушли не солоно хлебамши.

Профиль пользователя Халиуллина Лена
Халиуллина Лена

А Абхазия разве не часть Грузии???
Быстро абхазов вернуть на родину.
Ещё с советских времён жители жировали,и опять продолжают на бюджете России.Пусть посмотрят как живут грузины без России и сделают выводы.У абхазов райский край, всё растёт,море - пожалуйста,только почему-то не процветают.