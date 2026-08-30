Туристов из РФ избили в Абхазии после спора о цене экскурсии

Осторожно, новости@ostorozhno_novosti В Абхазии водители экскурсионных джипов избили туристов из России.
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А где комментарий от Александра, типа, "надо туда по больше бесплатной электроэнергии для их майнеров, тогда туристов из России будут встречать на красной дорожке.?"
Никогда туда не ездил и не поеду! Ни одна местная сука моими деньгами не воспользуется.
Интересно стало, откуда этот "турист вадим"..
Не из МНР ли, часом?? (московской народной республики)???
Еду в Абхазию:хозяева отеля москвичи, все отлично,терпеть не могу эти экскурсии на джипах так называемых, в кафе вкусно готовят и относительно недорого. Природа там великолепная.Лично меня никто не обижал, если мне что_то не понравится, просто больше не поеду..Пока все Ок.
Пора расставлять все по правильным местам, иначе все будет только развиваться с негативом для России.
Русские сами виноваты. над ними открыто издеваются, а они прутся кто в Грузию, где им ссат в напитки и плюют в еду, то в Абхазию, где постоянно оскорбляют, то в Армению или в Азербайджан где вообще уже с цепи сорвались. На днях опять наши поздравляли абхазов с Днем независимости и ни слова, ни пол слова по поводу их хамства. Воистину сказано не делай добра, не получишь зла. Уж эти ублюдки вообще совести не имеют, а почему, да потому что давно под Турцией как проститутки лежат. Армяшки, которых наши в Карабахе ценой собственной жизни спасали и Карабах предали и с Азербайджанцами, которые их убивали спелись. Все продажные уроды, а мы придурки, всех спасающие и за это потом огребающие.
НЕхрен там делать русским. Я был там в далеком 1979 г. студентом в Зугдиди на стыке Абхазии и Грузии попробовали отобедать в одной столовой,ждали полчаса подошла посмотрела на нас официантка и пропала,просидели еще пол часа и ушли не солоно хлебамши.
А Абхазия разве не часть Грузии???
Быстро абхазов вернуть на родину.
Ещё с советских времён жители жировали,и опять продолжают на бюджете России.Пусть посмотрят как живут грузины без России и сделают выводы.У абхазов райский край, всё растёт,море - пожалуйста,только почему-то не процветают.