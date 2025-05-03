Гонка «Симеиз-2025»: туман и адреналин на южных серпантинах Крыма

Крым провёл зрелищную автомобильную гонку «Симеиз-2025», залившую рёвом моторов Южнобережье. ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ДЕЙСТВИИ Часто доводится слышать от спортивных болельщиков: «Россия – хоккейная страна», а «Бразилия равно футбол».
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