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SPLETNIK

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Надежда Стрелец выиграла суд против блогерши Лили Аспен, которая обвиняла её в токсичности

Надежда Стрелец выиграла суд против блогерши Лили Аспен, которая обвиняла её в токсичности

46-летняя Надежда Стрелец выиграла суд у блогерши Лили Аспен (настоящее имя — Лилия Нилова), которая в своих роликах назвала журналистку "токсичной" и "обесценивающей".

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