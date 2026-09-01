Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Путин заявил о готовности России уйти с базы в Гюмри

Путин заявил о готовности России уйти с базы в Гюмри

Россия готова вывести свою военную базу из Гюмри в случае, если армянские власти сочтут ее дальнейшее присутствие ненужным.

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