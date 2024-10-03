Итальянская газета La Gazzetta dello Sport, выставляющая оценки всем игрокам в Лиге чемпионов, признала полузащитника Александра Головина худшим в матче «Динамо» Загреб — «Монако» (2:2), который состоялся в среду, 2 октября.
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