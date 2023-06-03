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Шеф Пентагона Остин: США наращивают планирование и координацию с союзниками в АТР

Шеф Пентагона Остин: США наращивают планирование и координацию с союзниками в АТР

Шеф Пентагона Ллойд Остин выступил с заявлением о том, что Соединенные Штаты Америки совместно со своими союзниками работают над наращиванием координации, военного планирования и повышением боевой подготовки в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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