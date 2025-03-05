Не стреляй: в Волгограде предложили оставить в покое бездомных собак и пересмотреть нормы выгула домашних животных

Aлексей Boubnov

Стерелизация и выпуск с биркой - не уменьшит агрессию собаки...И отстрел собак - не выход из положения, а затраты: патроны, оружие, да и Стрелок должен быть снайпером (собачьи стаи живут ведь в городских чертах), чтобы заряд не "улетел" мимо цели и, не дай Бог, в человека!? Может лучше УСЫПЛЯТЬ: и жестокости меньше и результативности больше.