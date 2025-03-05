Не стреляй: в Волгограде предложили оставить в покое бездомных собак и пересмотреть нормы выгула домашних животных

БлокнотРУ В Волгограде разгорелась бурная дискуссия вокруг участившихся нападений собак после того, как депутат областной думы Руслан Шарифов предложил сохранить жизни бездомных животных.
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