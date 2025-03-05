Медвежий угол
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Медвежий угол

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Не стреляй: в Волгограде предложили оставить в покое бездомных собак и пересмотреть нормы выгула домашних животных

Не стреляй: в Волгограде предложили оставить в покое бездомных собак и пересмотреть нормы выгула домашних животных

БлокнотРУ В Волгограде разгорелась бурная дискуссия вокруг участившихся нападений собак после того, как депутат областной думы Руслан Шарифов предложил сохранить жизни бездомных животных.

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Комментарии
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Clara С
а кто людей защитит от других людей - агрессивных? тех же жестоких людей?
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14 час.
Clara С
соглашусь. Доброе отношение порождает добро, а жестокость влечет жестокость.
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14 час.
Aлексей Boubnov
Стерелизация и выпуск с биркой - не уменьшит агрессию собаки...И отстрел собак - не выход из положения, а затраты: патроны, оружие, да и Стрелок должен быть снайпером (собачьи стаи живут ведь в городских чертах), чтобы заряд не &quot;улетел&quot; мимо цели и, не дай Бог, в человека!? Может лучше УСЫПЛЯТЬ: и жестокости меньше и результативности больше.
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5 час.
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