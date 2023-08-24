"ПРЯМОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО": ГЛАВА НАК ВОЗМУЩЁН БЕЗДЕЙСТВИЕМ ПОЛИЦИИ ИЗ-ЗА ИЗНАСИЛОВАНИЙ В ЛЮБЕРЦАХ

Сергей Стоякин

Очередная заноза для России, которая крепнет и выльется еще жёстче чем сейчас. Казахстан справляется со всеми стройками своими силами или небольшим количеством мигрантов. Строят много, но работают все местные, свои. Россия современная как всегда зависит от кого то и соответственно тащит в страну проблемы, своих хватает на уровне социальных вопросов, еще из вне врагов везут.