ФОТО: KOMSOMOLSKAYA PRAVDA/GLOBALLOOKPRESS Глава НАК Кирилл Кабанов обратил внимание на ситуацию с нападениями мигрантов на девушек в Люберцах.
"ПРЯМОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО": ГЛАВА НАК ВОЗМУЩЁН БЕЗДЕЙСТВИЕМ ПОЛИЦИИ ИЗ-ЗА ИЗНАСИЛОВАНИЙ В ЛЮБЕРЦАХ
Комментарии
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Сергей Стоякин
Очередная заноза для России, которая крепнет и выльется еще жёстче чем сейчас. Казахстан справляется со всеми стройками своими силами или небольшим количеством мигрантов. Строят много, но работают все местные, свои. Россия современная как всегда зависит от кого то и соответственно тащит в страну проблемы, своих хватает на уровне социальных вопросов, еще из вне врагов везут.
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4 час.
Elena Dmitrieva
Таких полицейских надо не привлекать к уголовной ответственности, а просто расстреливать. Это враги, обличенные властью!
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4 час.
АА
Алекс Архипов
Всё схвачено, за всё заплачено.
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4 час.
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