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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Бавария» набрала 7 очков после 3 туров Бундеслиги и на 2 балла отстает от «Фрайбурга» и «Боруссии». Команда Компани идет 4-й

«Бавария» сегодня обыграла «Эльферсберг» (2:1) в гостевом матче 3-го тура Бундеслиги . Ранее команда Венсана Компани победила «Штутгарт» (5:1) и сыграла вничью с «Шальке» (0:0).

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