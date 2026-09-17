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Царьград

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Суд Челябинска вынес приговор школьнику за выстрел из ракетницы в лицо сверстнику

Суд Челябинска вынес приговор школьнику за выстрел из ракетницы в лицо сверстнику

Государственное обвинение осталось недовольно столь вердиктом. Тракторозаводский районный суд Челябинска огласил приговор 15-летнему школьнику, который осенью прошлого года выстрелил из сигнального устройства в лицо 16-летнему подростку.

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