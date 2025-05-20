HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: эволюция доступных смарт-часов

Рынок умных часов в 2025 году продолжает расти, конкуренция становится всё жёстче. Apple и Samsung доминируют в премиум-сегменте, предлагая глубокую интеграцию с их экосистемами за очень большие деньги, а вот HUAWEI делает ставку на баланс цены, возможности своих часов и их автономность.