HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: эволюция доступных смарт-часов

Рынок умных часов в 2025 году продолжает расти, конкуренция становится всё жёстче. Apple и Samsung доминируют в премиум-сегменте, предлагая глубокую интеграцию с их экосистемами за очень большие деньги, а вот HUAWEI делает ставку на баланс цены, возможности своих часов и их автономность.
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