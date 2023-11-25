В исламской академии Узбекистана ждут Путина

Доктор исторических наук, профессор кафедры «История и источниковедение ислама IRCICА» Международной исламской академии Узбекистана Саидакбар Агзамходжаев рассказал РИА Новости, почему преподаватели и студенты ждут визита президента России Владимира Путина в исламский вуз.
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