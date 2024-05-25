Маск пожаловался на траты из-за попыток России «заглушить Starlink»

Бизнесмен назвал ситуацию «серьезной проблемой». Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил о вынужденном расходовании значительной части ресурсов на противодействие «попыткам России заглушить спутниковую связь Starlink на Украине».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии