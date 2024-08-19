Зеленский назвал целью атаки ВСУ на Курскую область создание буферной зоны

Владимир Зеленский сделал заявление о вторжении в Курскую область. Так, в своем видеообращении в Telegram глава киевского режима выдал, что, оказывается, целью вторжения украинских боевиков в Курскую область было создание некой «буферной зоны» на территории РФ.
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