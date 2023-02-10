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Гаврилов о сборах зимой: «В Катаре и Эмиратах загорают, купаются. Если получаешь 2-3 миллиона евро в год, можешь возить с собой и бабушку, и дедушку. А мы в Сочи грязь месили»

Гаврилов о сборах зимой: «В Катаре и Эмиратах загорают, купаются. Если получаешь 2-3 миллиона евро в год, можешь возить с собой и бабушку, и дедушку. А мы в Сочи грязь месили»

Юрий Гаврилов сравнил условия тренировочных сборов в прошлые и нынешние времена. — Там, где сейчас «Спартак», погода хорошая — можно спокойно готовиться к сезону.

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