14 способов сэкономить на бензине: от давления в шинах до стиля вождения

Рост цен на топливо вынуждает водителей искать способы сократить расходы. На автомобильных форумах можно найти множество советов, но какие из них действительно работают? Совместно со специалистами были отобраны методы, позволяющие снизить потребление бензина до 30% и более.
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