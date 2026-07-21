НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Шняги.Нет

3 подписчика

14 способов сэкономить на бензине: от давления в шинах до стиля вождения

14 способов сэкономить на бензине: от давления в шинах до стиля вождения

Рост цен на топливо вынуждает водителей искать способы сократить расходы. На автомобильных форумах можно найти множество советов, но какие из них действительно работают? Совместно со специалистами были отобраны методы, позволяющие снизить потребление бензина до 30% и более.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии