Как отметили День независимости в районах страны

Праздник прошел и в регионах страны, где местные жители отмечали День независимости. В Штефан-Водэ было организовано мероприятие с музыкой, танцами, народными костюмами и многометровым флагом, отмечает Noi.
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