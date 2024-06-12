МО: десантники уничтожили из ПТРК "Фагот" личный состав ВСУ под Часовым Яром

Артиллерийский полк Костромского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожил подразделения украинских военных, которые пытались провести ротацию под Часовым Яром, из противотанкового управляемого ракетного комплекса (ПТРК) "Фагот".
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