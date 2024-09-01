Тренер "Спартака" Станкович назвал нормальными судейские ошибки

Главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович после матча 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского "Рубина" заявил, что старается не зацикливаться на правильности судейских решений по ходу игры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии