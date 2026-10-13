Полиция задержала пристававшего к 16-летней девушке робота

В немецком Кёльне правоохранители конфисковали робота после происшествия с 16-летней девушкой. По информации The Daily Mail, устройство, предположительно, прикоснулось к бёдрам подростка во время инцидента на улице.
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