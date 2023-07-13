ВКС России снова нанесли массированный удар по «зерновому коридору» и вражеским объектам на острове Змеиный.
ВКС России снова нанесли массированный удар по «зерновому коридору»
Комментарии
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Андрей Stan
))) Хохлы уже не знают как ещё извернутся, что оправдать свой статус "Брехунов"?!... ))) На кой хрен России бить по этому острову? Гораздо проще и результативнее ударить по Одессе и Южному... )))
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9 час.
Андрей Stan
Ты бы думал своей головой? Тебя же разводят хохлы... ))) Россия била по Одесскому порту... А по островку имеют обыкновение лупить хохлы... )))
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9 час.
Секушин Леонид
Почему на заставке самолёты пиндосские?
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7 час.
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