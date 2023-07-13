Русская весна

115 419 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Герасименко
    Так вроде их президент сказал буй им в промежность, а не оружие! Или уже переобули на лету.Болгария может пе...
  • leonid
    Вместо того чтобы в атаки  против русских,  лучше пошли в атаку против зеленкина.  Десятки тысяч бойцов  идут  не ту ...Бойня у Пятихаток...
  • Секушин Леонид
    Почему на заставке самолёты пиндосские?ВКС России снова ...

ВКС России снова нанесли массированный удар по «зерновому коридору»

ВКС России снова нанесли массированный удар по «зерновому коридору»

ВКС России снова нанесли массированный удар по «зерновому коридору» и вражеским объектам на острове Змеиный.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Stan
))) Хохлы уже не знают как ещё извернутся, что оправдать свой статус &quot;Брехунов&quot;?!... ))) На кой хрен России бить по этому острову? Гораздо проще и результативнее ударить по Одессе и Южному... )))
Ответить
9 час.
Андрей Stan
Ты бы думал своей головой? Тебя же разводят хохлы... ))) Россия била по Одесскому порту... А по островку имеют обыкновение лупить хохлы... )))
Ответить
9 час.
Секушин Леонид
Почему на заставке самолёты пиндосские?
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх