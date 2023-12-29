Скотт Хини: есть ли в додзе место религии?

Западный блогер и представитель Киокушин каратэ Скотт Хини размышляет на своем ресурсе The-martial-way, допустимы ли в додзе религиозные нормы, которые не позволяют мужчине заниматься боевыми искусствами рядом с женщиной.
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