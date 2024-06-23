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Яков Кедми считает, что Путин готов приступить к очистке управленческой верхушки

Яков Кедми считает, что Путин готов приступить к очистке управленческой верхушки

У российского президента Владимира Путина на протяжении многих лет не было возможности очистить госаппарат от приверженцев либеральных идей и прозападного пути развития.

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Комментарии
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Владимир Козлов
Народ поддержал Путина на выборах. Теперь дело за ним. Давно пора почистить либеральную верхушку.
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6 час.
Ирина Манацкова
А хамасы пусть освободят заложников. И тогда никто не будет убивать хамасок и хамасят.
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3 час.
АГ
Алик Гумер
Неправильное - ложное  понимание !!!   Где прописано что он обязан это делать - нарушать законы РФ и т.д..                                                    На это имеет право только народ , как зозяин страны (народу закон не писан) !                                                                         А Путин наоборот , как  гарант конституции , обязан стоять на страже насаженной  антинародной , антистрановой  .... прозападной СИСТЕМЫ ГОСУСТРОЙСТВА ! - как президент !               Избирали президента !!!                                                                         А все что он делает позитивного - он делает не как президент , а как влиятельная личность , как лидер национально-освободительного движения !                                                                      Народу он предлагал  перехватыаать власть у существующей Системы , обещал поддержку !   Населению похер - даже не  слышал его , не то что начал действовать !                                                   Путин не может вернуть населению его права , не может  вернуть социализм ... и т.д..     Раз народ не хочет - Путин не будет  делать  это вместо народа !       Он же не самоубийца !                           Его задача и что он решает - это  вернуть Суверенитет страны !   Сделает - будет молодца !!!                                                                     А  санировать страну от паразитов - это обязанность самого народа !   Начнет двигаться  .... процессы пойдут , нет - как овечек и дальше будут пасти и стричь !                                                                  А ликвидация либеральной системы   даст  суверенитет  и как следствие  развитие стране  , но это не  вернет права самому народу - паразитический капитализм останется !    Вернуть себе свои права - санировать буржуазию = обязанность строго самого народа !  НИКОГО ИНАЧЕ !
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1 час.

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