Яков Кедми считает, что Путин готов приступить к очистке управленческой верхушки

АГ

Алик Гумер

Неправильное - ложное понимание !!! Где прописано что он обязан это делать - нарушать законы РФ и т.д.. На это имеет право только народ , как зозяин страны (народу закон не писан) ! А Путин наоборот , как гарант конституции , обязан стоять на страже насаженной антинародной , антистрановой .... прозападной СИСТЕМЫ ГОСУСТРОЙСТВА ! - как президент ! Избирали президента !!! А все что он делает позитивного - он делает не как президент , а как влиятельная личность , как лидер национально-освободительного движения ! Народу он предлагал перехватыаать власть у существующей Системы , обещал поддержку ! Населению похер - даже не слышал его , не то что начал действовать ! Путин не может вернуть населению его права , не может вернуть социализм ... и т.д.. Раз народ не хочет - Путин не будет делать это вместо народа ! Он же не самоубийца ! Его задача и что он решает - это вернуть Суверенитет страны ! Сделает - будет молодца !!! А санировать страну от паразитов - это обязанность самого народа ! Начнет двигаться .... процессы пойдут , нет - как овечек и дальше будут пасти и стричь ! А ликвидация либеральной системы даст суверенитет и как следствие развитие стране , но это не вернет права самому народу - паразитический капитализм останется ! Вернуть себе свои права - санировать буржуазию = обязанность строго самого народа ! НИКОГО ИНАЧЕ !