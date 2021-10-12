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МО объединит в единый контур зенитные системы С-500 и комплексы «Панцирь-СМ»

МО объединит в единый контур зенитные системы С-500 и комплексы «Панцирь-СМ»

Зенитные системы С-500 и комплексы «Панцирь-СМ» будут объединены в единый контур, сообщают 12 октября «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.

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