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“Нехорошо”, – некоторые Федеральные каналы все же оставили Киркорова и Лолиту на ключевых ролях

“Нехорошо”, – некоторые Федеральные каналы все же оставили Киркорова и Лолиту на ключевых ролях

В праздничном эфире федеральных каналов все-таки остались Филипп Киркоров и Лолита, даже после похабной вечеринки в “Мутаборе” с их провокационным участием.

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Комментарии
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НН
Надежда Никитина
Солидарна.
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22 час.
Николай Николаевич
А мне более интересна позиция канала ТНТ,это самый пошлый и грязный канал. И вдруг! они вырезают Киркорова из своего глупого и пошлого фильма! И включают в него Бузову. Сразу стало понятно,что Киркорова убрали не из-за вечеринки,а за измену имиджа голубого. Жениться осмелился! А ту его!.
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18 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Эти федеральные каналы давно пора чистить и руководство в первую очередь
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12 час.

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