“Нехорошо”, – некоторые Федеральные каналы все же оставили Киркорова и Лолиту на ключевых ролях

Николай Николаевич

А мне более интересна позиция канала ТНТ,это самый пошлый и грязный канал. И вдруг! они вырезают Киркорова из своего глупого и пошлого фильма! И включают в него Бузову. Сразу стало понятно,что Киркорова убрали не из-за вечеринки,а за измену имиджа голубого. Жениться осмелился! А ту его!.