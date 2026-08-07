Япония изучит вопрос присвоения имён островам Южных Курил в честь героев СССР

Правительство Японии объявило о планах изучить фактическую ситуацию и принять соответствующие меры в связи с присвоением Русским географическим обществом имени легендарного советского разведчика Рихарда Зорге и артиллериста Ивана Рубленко двум безымянным островам Малой Курильской гряды.
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